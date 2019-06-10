В День России в Самаре пройдет самый масштабный по времени и тематике городской Квест

117

Развлекательная программа начнется с 10.00 утра. Центром притяжения основных дневных событий будет улица Куйбышева, которая в этот праздничный день вновь станет пешеходной. Все музеи Самары откроют свои двери для жителей и гостей города. Осмотреть экспозиции можно будет совершенно бесплатно.Впервые в Самаре пройдет самый масштабный по времени и тематике городской Квест, идея которого – познакомить граждан с историей, особенностями культуры и быта, становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов Российской Федерации.Принять участие сможет любой желающий, а наиболее активные имеют шанс выиграть ценный приз.Квест продлится с 10.00 до 17.00. На территории проведения Квеста, а это территория исторического центра Самары, будет организовано 85 «станций» на улице, в учреждениях культуры и образования. «Станции» будут обозначены воздушными шарами, а участников встретят ведущие в ярко-красных футболках, которые выдадут карту Квеста, объяснят правила и предложат тематические задания, например, ответить на вопрос или что-то изготовить из подручных материалов. Все задания будут ассоциативно связаны с особенностями регионов нашей страны. После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте Квеста.Начать и закончить Квест можно на любой из 85 станций. Цель – пройти как можно больше «станций».Среди участников Квеста не будет проигравших, но будут выигравшие. С 17.00 до 19.00 участники должны принести свои карты Квеста с печатями в палатку на площади Куйбышева, которая будет располагаться рядом со сценой. Далее произойдет подсчет и сортировка карт участников на три группы.В течение праздничного концерта в период с 21.00 до 22.30 будет происходить розыгрыш призов между наиболее активными участниками квеста при помощи лототрона. Победители смогут получить портальные колонки JBL, наушники Beats, часы Apple Watch.Ну а самые активные участники Квеста, набравшие максимальное количество печатей, имеют шанс выиграть путевку на двоих в один из регионов Российской Федерации.Место расположения станций: ул.Куйбышева (от пл.Революции до ул.Красноармейская, Центр социализации молодежи, Самарский академический театр оперы и балета, Дом офицеров, Струковский парк, ЦРК «Художественный», Самарский государственный институт культуры, Самарская государственная филармония, Детская картинная галерея, Самарский областной художественный музей, сквер около музея Эльдара Рязанова, Музе-усадьба А.Толстого, Музей Модерна, сквер им.А.С.Пушкина возле Самарского академического театра драмы им.М.Горького, площадь Чапаева, Самарская публичная библиотека, Военно-исторический музей Пурво, Самарский дворец детского и юношеского творчества, Дом-музей М.В.Фрунзе.С 18.30 до 23.00 на площади Куйбышева состоится праздничный концерт, посвященный Дню России «Мое время – в моей стране», в котором примут участие самые популярные молодежные группы Самарской области: Шоу группа «Fruit Box», кавер-группа «Пинта Кофе», музыкальная группа «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное измерение «Династия», Группа «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.Главный гость программы - популярная группа «Artik & Asti». Ярким финальным аккордом торжества станет праздничный фейерверк, передает пресс-служба горадминистрации.