В День Государственного флага РФ основные события праздника начнутся в 18.00 на Самарской набережной

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Основные события праздника начнутся в 18.00 на второй очереди Самарской набережной.С 18.00 для участников праздника здесь будет организована работа интерактивных площадок и мастер-классов, на которых все желающие под руководством опытных мастеров смогут сделать различные изделия с символикой российского флага, будут работать аниматоры и уличный театр.Кульминацией праздника станет флешмоб с участием 250 человек. На Полевом спуске набережной установят устройство, на котором будет закреплен (накручен) флаг. В 19.00 волонтеры и привлеченные зрители-участники развернут полотнище. Национальный триколор длиной в один километр развернется от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. Таким образом, флаг займет всю длину второй очереди самарской набережной.Завершится День флага в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра, передает пресс-служба облправительства.