В Дагестане чиновник завысил свой возраст на 34 года для получения пенсии

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Установлено, что в местном отделе УФМС 28-летнему чиновнику был выдан поддельный паспорт с измененной датой рождения. Помимо этого, он подделал трудовую книжку. В документе сообщалось, что чиновник якобы работал в колхозе с 1985 по 1996 годы.В феврале прошлого года мужчина обратился в районное отделение пенсионного фонда с просьбой назначить ему пенсию по старости. В период с марта 2018 года по июль 2019 года чиновнику начислили пенсию в размере более 155 тыс. руб.По данному факту в отношении чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК. В отношении сотрудников отделений Пенсионного фонда и ФМС были возбуждены дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК).