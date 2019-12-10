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Акция проводится с 1998 года. Рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше.
В ДК Железнодорожников прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство»
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Новости /  Общество /  Социум  

В ДК Железнодорожников прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство»

10 декабря 2019 17:21
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Акция проводится с 1998 года. Рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше.
В ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина 9 декабря прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство».

Организаторы Акции – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Акция проводится с 1998 года. Рассказывает общественности о людях неравнодушных и сострадательных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше. За это время лауреатами акции стало около 750 человек, проживающих на территории губернии. У каждого своя судьба, но их всех объединяют добрые поступки, которые эти люди совершают бескорыстно, с заботой и любовью к ближним.

В 2019 году в оргкомитет поступило порядка 180 заявок из 8 городов и 20 районов Самарской области. Перед общественным советом стояла задача – определить самых достойных номинантов среди почти двух сотен таких историй.

Совет традиционно возглавили два сопредседателя - почетный гражданин г. Самара, ветеран Великой Отечественной войны Николай Фоменко и лауреат Акции «Благородство 2007» Валерий Яковлев. В составе Совета также работали известные в губернии люди – представители общественных, благотворительных, ветеранских организаций, журналисты и руководители региональных СМИ, представители силовых и правоохранительных ведомств (в их числе Елена Орлова, Ирина Лукьянова, Ширван Керимов, Алла Шахматова, Рамиз Алмазов, Николай Хохлунов). Среди них немало лауреатов Акции прошлых лет - Лидия Ерошина (2006), Олег Яковлев (2010), Ольга Король (2010), Вера Глухова (2013), Елена Решетова (2012), Евгения Богдан (2017) и др.)

По результатам заседаний общественного совета Акции было выбрано 25 заявок в 10 номинациях: «Меценаты», «Созидатели», «Усыновление», «Волонтеры», «Ветераны», «Спасение», «Забота», «Память», «Творим добро вместе», а также номинация «Люди в погонах» им. А.Сенопальникова. Всего были награждены дипломами и ценными призами 35 человек.

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России:

— Журналисты постоянно спрашивают: «Чем эта акция отличается от предыдущих?». Так вот, она не отличается — она пополняется новыми красивыми историями. В прошлом году мы говорили, что у нас в команде лауреатов около 700 человек, не говоря уже о количестве поданных заявок. Сейчас эта цифра приближается к 800. Каждый раз, когда мы проводим нашу акцию, я вспоминаю удивительного человека, который всю жизнь творил добро — это московский доктор немецкого происхождения, Федор Гаас. Он жил в Москве и все что имел — а он был довольно богатым человеком — тратил на благотворительность. Его называли «святой доктор». Когда он умер, у него за душой не было ни гроша. Но зато в последний путь этого удивительного доктора провожал весь город. У добрых поступков нет ни возраста ни времени. Давайте творить эти добрые поступки, маленькие или большие — неважно. Давайте будем делиться этим добром, передавать его из рук в руки. И тогда наш мир станет чуточку светлее.

Марк Левянт, председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России:

— Нам есть, чем гордиться, ведь мы живем в окружении замечательных людей. Знаете, как говорят: «В жизни есть место подвигу, только на него надо решиться». Радостно осознавать, что в нашем регионе есть люди, которые совершают благородные поступки. И тем более радостно каждый год говорить о них. Большое счастье, когда вокруг нас добрые люди.

О лауреатах

На церемонии награждения лауреатов Акции «Благородство-2019» было озвучено 27 историй.

Вот несколько из них:

Основа любого благородного поступка кроется в самоотверженности и способности бескорыстно помочь другому человеку. Эти черты присущи всем нашим лауреатам. Так, в номинации «Усыновление» были отмечены Татьяна Гузьмина и Игорь Козлов, усыновившие 8 детей со сложными случаями инвалидности. Это дети, от которых отказывались и которым ставили неутешительные прогнозы врачи. Сегодня они могут позаботиться о себе, приготовить пищу, ходят в спортивную секцию, занимаются волонтерством. Татьяна и Игорь помогают им социализироваться и готовят к самостоятельной жизни. Помогает детям с особенностями здоровья и лауреат в номинации «Забота и милосердие» Лилия Абрамова. Уже 28 лет она возглавляет работу Самарской областной благотворительной общественной организации Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов». По ее авторской методике «Внедрение вокала и театрального искусства в слухоречевую реабилитацию детей младшего и среднего возраста с нарушением слуха» на базе коррекционной школы-интерната №117 для детей с нарушением слуха создан академический детский хоровой ансамбль «Самарские соловушки». Также при поддержке Молодежного
центра «Самарский» Лилия Абрамова организует обучение подростков и молодежи с инвалидностью для предоставления им рабочих мест во время летних каникул.

Благородным поступком является и сохранение исторической памяти родного края. Лауреатами номинации «Память» стали Вера Алексеева, автор книги об истории родного села «Новая Кармала», а также ее земляки – Николай и Андриан Клещевы, профинансировавшие издание книги. В течение 20 лет Вера собирала исторические материалы, архивные фотографии. Жители села и земляки, приехавшие сюда в день презентации книги в местном Доме культуры, получили эту книгу в подарок.

Девиз акции в этом году — «Творим добро ВМЕСТЕ!». Поэтому оргкомитетом акции была добавлена одноименная номинация. В число лауреатов этой номинации – Артур Липатов и Алена Федорова, резиденты технопарка «Жигулевская долина» (г. Тольятти). Они организовали среди жителей Тольятти сбор гуманитарной помощи и транспортировку 12 тонн провизии людям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области (г. Тулун). Также супруги регулярно организовывают субботники по санитарной очистке от бытового мусора территорий общего пользования: Самарская Лука, набережная Автозаводского района г. Тольятти, а с 2017 года Крым, Гималаи, Индия и Тибет.

Номинация «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова

Ежегодно лауреатами Акции «Благородство» становятся люди, которые несут службу в армии, силовых и правоохранительных структурах, а номинация для них называется «Люди в погонах». С 2013 года номинация носит имя генерал-лейтенанта Александра Сенопальникова, жизнь которого, безусловно, является образцовой для любого офицера.

Лауреатами в этой номинации стали 4 человека: 2 сотрудника МЧС Евгений Гуляйкин и Артем Дорошенко, командир оперативного отделения ОМОН Управления Росгвардии, лейтенант полиции Марат Тазетдинов и майор полиции Владимир Самойлов.

Марат Тазетдинов, гуляя со своей семьей в парке им. Юрия Гагарина, увидел, что в канале попали люди (ребенок и две женщины). Лейтенант прыгнул в воду, помог тонущим удержаться на плаву, а подошедшие позже сотрудник лодочной станции и прохожий помогли ему вытащить пострадавших на сушу. Благодаря быстрой реакции и четким действиям лейтенанта полиции удалось избежать трагедии.

Майор полиции Владимир Самойлов, в свой выходной, находясь возле одной из стоянок на территории 5 квартала, почувствовал запах газа. Быстро сориентировавшись, Владимир установил, что утечка газа происходит из припаркованного около дороги автомобиля. Рядом – детская площадка, жилые дома и внутри дворовая дорога… Возникла реальная угроза для жизни и здоровья граждан. Не раздумывая, Владимир при помощи своей машины перекрыл движение на проезжей части, попросил граждан отойти и  отвести детей на безопасное расстояние. В присутствии родственников владельца автомобиля майор полиции Владимир Самойлов сумел открыть машину и перекрыть подачу газа. Со слов очевидцев происшествия «последствия могли быть трагическими, так как взрыв газа мог произойти от любой случайной искры».

29 апреля 2019 г. в 16 ч. 22 мин. на пункт связи 6 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» (далее – ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области») поступило сообщение о возгорании балкона на 8 этаже по адресу: г. Самара, улица Стара-Загора, 84Б. В 16 часов 32 минуты прибывший караул в составе двух отделений обнаружил, что горит балкон на 8 этаже двенадцати этажного жилого дома открытым пламенем с переходом на балкон 9 этажа. На блоке кондиционера, установленном, на наружной стене квартиры под окнами кухни находится ребенок и просит о помощи. Однако спасение ребенка по авто лестнице не представлялось возможным, так как под опорами автомобиля проваливался грунт, что не давало придать устойчивость специальной технике. Командир отделения 6 пожарно-спасательной части
ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» прапорщик внутренней службы Гуляйкин и старший пожарный этой части Дорошенко, сквозь плотный дым и высокую температуру внутри помещения, проникли на кухню для спасения, просящего о помощи ребенка. Через открытое кухонное окно увидели, что ребенок находится в шоковом состоянии и сильно напуган. Старший пожарный Дорошенко, надев на ребенка спасательную маску, перегнувшись через оконный блок, предпринял все усилия, что бы не позволить мальчику сорваться с блока кондиционера. В это время прапорщик внутренней службы Гуляйкин
подготовил одеяло, чтобы укрыть ребенка от воздействия высокой температуры и продуктов горения, вынес его из горящей квартиры на свежий воздух. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи дежурившей на месте пожара, передает пресс-служба СООСЖР. 
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