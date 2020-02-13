В ДК «Победа» состоится концерт народного хора украинской песни «Проминь»

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Организатором выступила Самарская региональная общественная организация «Украинский национальный культурный центр «Проминь».Украинский хор «Проминь» более 25 лет работает на популяризацию украинского музыкального творчества. В составе коллектива участники разных национальностей, влюблённых в украинскую песню. В репертуар хора входят патриотическая, лирическая, духовная музыка, исполняются авторские и народные песни. Кроме хорового пения в коллективе имеется ансамбль и солисты. Украинский хор «Проминь» - лауреат фестивалей и конкурсов, желанный участник многих городских мероприятий, таких как Губернский бал, Рождественские встречи, День города, День Победы. Особая гордость хора - проведение ежегодного фестиваля «Шевченковская весна» в Самаре и других городах области.Многие оригинальные аранжировки вокальных произведений – творческая работа руководителя коллектива Владимира Сергеевича Писарева. Концертмейстер – Владимир Иванович Корчагин.В концерте также примет участие Образцовый театр танца «Эклипс» — один из ведущих хореографических коллективов Самары. Участники коллектива являются лауреатами, победителями и обладателями Гран-при различных Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.Начало мероприятия в 13.00 ч.Вход свободный, передает пресс-служба ДДН.