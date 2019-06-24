Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 25 июня, 00:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/06:
USD 62.91
-0.22
EUR 71.6
0.25
Новости /  Общество /  Социум  

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

24 июня 2019 20:38
104
23 июня в рамках проекта
23 июня в рамках проекта "Культурное сердце России" были организованы различные развлекательные акции.

Началась череда мероприятий с самого утра: в парке рядом с Дворцом культуры имени Чапаева прошел семейный фестиваль, где родители с детьми смогли принять участие в соревнованиях "Веселые старты".

Волонтеры представили выставку работ участников городского конкурса социальной рекламы «Смотри на жизнь шире», победители которого были награждены памятными призами.

Вечером работали несколько интерактивных площадок. «Молодежный банк идей» собирал предложения по развитию города. Волонтеры у стенда «Любовь в Чапаевске» предлагали признаться в любви к родному городу. Также работала благотворительная площадка.

В конце вечера всех ждала зажигательная дискотека с хитами в исполнении самарской кавер-группы «Apple juice band», передает vkonline.ru.


Фото:   vkonline.ru



 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 июня 2019  23:55
В роддоме женщину передали врачам. У нее родился мальчик. О состоянии роженицы и ребенка врачи пообещали сообщить завтра.
В Красноярске женщина родила в рейсовом автобусе
В роддоме женщину передали врачам. У нее родился мальчик. О состоянии роженицы и ребенка врачи пообещали сообщить завтра.  Социум
0
24 июня 2019  21:20
Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет.
Умер актёр из фильма "Овод" Андрей Харитонов
Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет.  Социум
134
24 июня 2019  20:38
23 июня в рамках проекта "Культурное сердце России" были организованы различные развлекательные акции.
В Чапаевске отпраздновали День молодежи
23 июня в рамках проекта "Культурное сердце России" были организованы различные развлекательные акции.  Социум
103
Весь список

Здравоохранение
21 июня 2019  13:48
При реорганизации Самарского психоневрологического диспансера сократят 70 ставок
При реорганизации Самарского психоневрологического диспансера сократят 70 ставок
Медучреждение присоединили к областной клинической психбольнице. Здравоохранение
356
20 июня 2019  12:54
На набережной в Самаре пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи
На набережной в Самаре пройдет акция по профилактике злокачественных новообразований кожи
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
362
19 июня 2019  18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей.
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей.  Здравоохранение
361
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13933
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13983
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14186
Весь список
Туризм
19 июня 2019  12:06
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица.
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
302
17 июня 2019  14:01
В Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений
В Самаре пройдет 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развлечений
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
280
17 июня 2019  12:07
В Самаре интерес к путешествиям в автодомах вырос на 18% за год
В Самаре интерес к путешествиям в автодомах вырос на 18% за год
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
267
Весь список
Образование
24 июня 2019  12:22
Победительницу Диктанта Победы из Самарской области наградили в московском Музее Победы
Победительницу "Диктанта Победы" из Самарской области наградили в московском Музее Победы
Всего жюри выбрало 10 победителей диктанта. Образование
198
24 июня 2019  11:55
Бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
Бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%. Образование
227
21 июня 2019  20:22
"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания."
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания."  Образование
5781
Весь список

Культура
24 июня 2019  18:04
Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября.
Самарская область готова к окружному туру фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье»
Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября.   Культура
143
24 июня 2019  14:44
Вход – свободный.
Художественный музей представит выставку ироничной графики Андрея Попова «Теплые чувства»
Вход – свободный.  Культура
189
24 июня 2019  14:00
В Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
В Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
Фестиваль начнется с 15.30 парадом оркестров по улице Куйбышева, которая станет пешеходной. Культура
199
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14716
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14277
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
949
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1428
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
291
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
475
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
424
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
399
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
498
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
486
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
516
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
411
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
659
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
680
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
417
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
733
Весь список

Мероприятия
В Чапаевске отпраздновали День молодежи
Футбольная школа "Крылья-Мечты"отмечает 5 лет
В Екатеринбурге российские эксперты обсуждают мероприятий по развитию туризма в городах-организаторах ЧМ-2018
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные