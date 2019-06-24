В Чапаевске отпраздновали День молодежи
24 июня 2019 20:38
104
Началась череда мероприятий с самого утра: в парке рядом с Дворцом культуры имени Чапаева прошел семейный фестиваль, где родители с детьми смогли принять участие в соревнованиях "Веселые старты".
Волонтеры представили выставку работ участников городского конкурса социальной рекламы «Смотри на жизнь шире», победители которого были награждены памятными призами.
Вечером работали несколько интерактивных площадок. «Молодежный банк идей» собирал предложения по развитию города. Волонтеры у стенда «Любовь в Чапаевске» предлагали признаться в любви к родному городу. Также работала благотворительная площадка.
В конце вечера всех ждала зажигательная дискотека с хитами в исполнении самарской кавер-группы «Apple juice band», передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июня 2019 23:55
В роддоме женщину передали врачам. У нее родился мальчик. О состоянии роженицы и ребенка врачи пообещали сообщить завтра. Социум
0
24 июня 2019 21:20
Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет. Социум
134
24 июня 2019 20:38
23 июня в рамках проекта "Культурное сердце России" были организованы различные развлекательные акции. Социум
103
Здравоохранение
21 июня 2019 13:48
Медучреждение присоединили к областной клинической психбольнице. Здравоохранение
356
20 июня 2019 12:54
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
362
19 июня 2019 18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей. Здравоохранение
361
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13933
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13983
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14186
Туризм
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
302
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
280
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
267
Образование
24 июня 2019 12:22
Всего жюри выбрало 10 победителей диктанта. Образование
198
24 июня 2019 11:55
При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%. Образование
227
21 июня 2019 20:22
"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания." Образование
5781
Культура
24 июня 2019 18:04
Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября. Культура
143
24 июня 2019 14:44
Вход – свободный. Культура
189
24 июня 2019 14:00
Фестиваль начнется с 15.30 парадом оркестров по улице Куйбышева, которая станет пешеходной. Культура
199
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14716
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14277
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
949
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1428
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
291
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
475
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
424
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
399
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
498
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
486
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
516
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
411
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
659
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
680
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
417
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
733
Мероприятия