В Чапаевске должница по алиментам привлечена к административной ответственности

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Судебные приставы, чтобы доставить должницу по алиментам в суд, пришли «проверить счетчики». Теперь женщине, не желающей помогать своему ребенку, придется отправиться на обязательные работы.

В отделении судебных приставов Чапаевска в отношении жительницы региона возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу своей дочери, находящейся на попечении государства.

Сотрудниками Службы должница была вызвана на прием. Добровольно женщина в отделение не явилась. Судебный пристав-исполнитель совершил выход по адресу, указанному в исполнительном документе. В результате установлено, что должница проживает в квартире со своим сожителем, однако дверь не открывает.

Для того чтобы встретиться с должницей, ранним утром судебным приставом-исполнителем осуществлен очередной выход по адресу ее проживания. Однако, предполагая, что женщина попытается избежать встречи с должностными лицами, судебный пристав отправился к ней совместно с работниками коммунальных службы. Сообщив, что проводится проверка счетчиков, сотрудник смог усыпить бдительность алиментщицы, не позволив ей скрыться.

В результате в отношении должницы составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», на основании которого судом женщине назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Теперь должнице предстоит не только отбыть наказание за неуплату алиментов, но и начать погашать задолженность. Если она этого не сделает, то в отношении нее будет возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», подразумевающей наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области