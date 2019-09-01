В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

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Трехдневная вахта памяти началась 1 сентября в 09:15, после того как в здании бывшей школы №1 прозвенел звонок. В здании звучит траурная музыка. В спортивный зал, где боевики удерживали детей, люди несут цветы и свечи. Также в стенах разрушенного зала совершится заупокойная литургия.В течение 1 сентября пройдут концерты в память о погибших, а в 20:00 во дворе школы №1 зажгут свечи.На следующий день, 2 сентября, с 08:00 до 20:00 будет проходить возложение венков во дворе школы. Во вторник, 3 сентября, с 09:30 по 11:30 пройдет литургия, а в 13:05 будет объявлена минута молчания. В 13:20 на мемориальном кладбище пройдет крестный ход с портретами погибших.Теракт школе №1 в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 были детьми. Боевики загнали людей в спортивный зал школы и насильно удерживали их в течение трех дней, не давая им воду и еду.