В Азербайджане выявили первого заболевшего коронавирусом, и это россиянин

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— Это гражданин России, вошедший в республику через Иран, — говорится в сообщении.Россиянина поместили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивают как стабильное. В данный момент специалисты ищут людей, с которыми контактировал больной, чтобы не дать вирусу распространиться.Фото: соцсети