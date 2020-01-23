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Новости /  Общество /  Социум  

В AliExpress оценили возможность ввоза коронавируса из Китая через посылки

23 января 2020 15:32
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Компания отслеживает предписания китайских органов охраны здоровья и взаимодействует с Роспотребнадзором.
В пресс-службе глобальной виртуальной торговой площадки "AliExpress Россия", которая предоставляет возможность покупать товары производителей из КНР и других стран, заявили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками нет, сообщает life.ru со ссылкой на газету "Известия".

При этом представители компании рассказали, что из Поднебесной в России посылки идут от 10 до 30 дней. Товары доставляются как морем – на кораблях, так и по воздуху – на самолётах.

Кроме того, в AliExpress добавили, что следят за опасной ситуацией с коронавирусом вместе со штаб-квартирой Alibaba Group и тесно сотрудничают с Роспотребнадзором. Также в пресс-службе заверили, что готовы выполнять предписания органов здравоохранения КНР, чтобы всячески обезопасить своих клиентов от распространения штамма.

Ранее Россельхознадзор предупредил о возможности ввоза нового вируса из Китая через посылки или еду. В частности, багаж и ручную кладь въезжающих из Юго-Восточной Азии на территорию России пассажиров теперь будут досконально проверять.

На данный момент в мире зарегистрировано более 600 случаев заболевания пневмонией, вызванной неизвестным ранее штаммом коронавируса. От неё уже погибло 17 человек. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения вируса в России довольно низкая. На данный момент завоза данного штамма на территорию РФ зафиксировано не было. 
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Комментарии


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