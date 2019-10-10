В Алексеевском районе пройдет прием у судебных приставов

93

15 октября с 10:00 до 12:00 на территории Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская д. 7, будет осуществляться приём граждан группой «Мобильная приёмная» Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Жители районного центра смогут обратиться с интересующими их вопросами к заместителю руководителя УФССП России по Самарской области Лилии Сергеевне Добрыниной, а также к начальнику отдела организации исполнительного производства.Для уточнения информации граждане могут обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-71.