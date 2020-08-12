В Агропарке пройдёт Медовая ярмарка

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Насыщенный и изобильный август щедро делится уникальными дарами природы. 15 августа, в субботу, в 12.00 в Агропарке, на территории пилотного регионального проекта «Ярмарка вкусов» (г.Самара, Волжское шоссе, 106-108), при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области пройдет Медовая ярмарка с целью продвижения фермерской и ремесленнической продукции самарских производителей.Всех гостей выставки ждет дегустация и возможность выбрать лучший мёд: душистый, тягучий, сладкий полезный. Такой природный лекарь непременно должен быть в каждом доме!На выставке будут представлены уникальные сорта меда, потомственные пчеловоды раскроют секреты пчеловодства и проведут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей.Любителей сыра тоже ждет приятный сюрприз – состоится дегустация крафтовых сыров и мастер-классы по сыроварению.В программе мероприятия: вручение свидетельств о присвоении региональной символики «Самарский продукт».Всех посетителей выставки порадует ярмарка изделий ручной работы и уникальная возможность сделать фотоснимки от профессионального фотографа. Состоится дегустация природной питьевой воды.