В Аэропорту «Курумоч» прошли масштабные учения по пресечению незаконного перемещения товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений

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17 сентября в Аэропорту «Курумоч» самарские таможенники провели масштабные учения по пресечению незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных источников и товаров, имеющих повышенный уровень ионизирующих излучений через таможенную границу ЕАЭС.

В учениях приняли участие представители Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Самарского областного центра медицины и катастроф и скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения России по Самарской области, национального оператора по захоронению радиоактивных отходов, транспортной и авиационной безопасности Аэропорта «Курумоч».

Согласно сценария при прохождении пассажира в зеленом коридоре сработала звуковая сигнализация стационарной таможенной системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь». С помощью переносного поискового прибора радиационного контроля таможенники убедились, что срабатывание произошло на ручную кладь пассажира.

В результате таможенного досмотра выявлен Америций-241(Am-241) техногенного характера.

В ходе операции отработан порядок действий должностных лиц таможни при выявлении источников ионизирующего излучения с фоном, приближенным к чрезвычайной ситуации радиационного характера и радиационной аварии в международном воздушном пункте пропуска Самара (Курумоч) и их межведомственное взаимодействие с сотрудниками иных федеральных органов исполнительной власти и административного аппарата аэропорта, сообщает пресс-служба Самарской таможни.