В. Кудряшов: «Готовность энергосистемы региона к работе в новогодние праздничные дни не вызывает сомнений»

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Участие в заседании приняли руководители органов исполнительной власти региона, ресурсоснабжающих организаций, Поволжского управленияРостехнадзора, Главного управления МЧС России по Самарской области. Главной темой обсуждения стали меры по повышению надежности работы объектов энергетики, организации взаимодействия предприятий энергетики с органами исполнительной власти при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах энергетики в предстоящие выходные и праздничные дни.По информации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в период новогоднихи рождественских праздников энергокомпаниями области осуществлен комплекс мероприятий.На всех предприятиях ТЭК подготовлены аварийные бригады с необходимым оборудованием, спецтехникой и материалами, сделан запас ГСМ. Введены круглосуточные дежурства. Проведены соответствующие инструктажи. Ресурсоснабжающими организациями введён мораторий на производство работ (за исключением работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий) в действующих энергоустановках в период выходных и праздничных дней. Особое внимание уделяется состоянию жилищно-коммунального хозяйства. По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Михаила Татаринцева, на всехкоммунальных предприятиях будет организовано круглосуточное дежурство.Силами диспетчерских служб будет вестись постоянный мониторинг работы энергетических систем, систем ЖКХ и объектов ТЭК. Информация о внештатных ситуациях будет тут же передаваться в Правительство Самарской области и ресурсоснабжающие организации.Кроме того, на муниципальных предприятиях подготовлено 503 аварийные бригады, обеспеченные необходимым оборудованием и транспортными средствами для ликвидации аварий. При проблемах с энергоснабжением муниципалитеты могут прибегнуть к резервным источникам энергии, которых в ихраспоряжении находится более 950 штук, в том числе передвижные. Ещё 25 источников находятся в резерве областного правительства.«Готовность энергосистемы региона к работе в новогодние праздничные дни не вызывает сомнений. На предприятиях уже сформированы аварийныебригады, обеспеченные необходимым оборудованием и транспортными средствами, организовано круглосуточное дежурство. Ведётся постоянный мониторинг ситуации на объектах ТЭК. При проблемах с энергоснабжением подготовлены резервные источники энергии. Наша первостепенная задача – недопустить ограничений подачи энергоресурсов, ухудшения жизнеобеспечения населения, а при необходимости иметь возможность задействовать все средства для устранения аварий», - подчеркнул председатель Правительства В. Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.