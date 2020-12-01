В 1,5 миллиона рублей оценила самарская фабрика «СЛАСТИ» экономический эффект от реализации нацпроекта

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Сегодня, 30 ноября, на кондитерской фабрике «СЛАСТИ» эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области оценили результаты участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На производственной площадке существенно сократились временные затраты и простои, в итоге – выросла выработка.

При производстве мини-карамели на фабрике сладостей в Тольятти ещё полгода назад было много потерь: леденцы крошились и плохо заворачивались в фантики. Оптимизировать линию помогли эксперты регионального центра компетенций.

«В данных проектах всё зависит от команды, если люди видят в этом перспективу и хотят этим заниматься, то проекты, получаются очень успешные», - прокомментировал руководитель проекта РЦК Олег Буданов.

Здесь улучшили эргономику рабочих мест и перепланировали цех: сотрудники стали перемещаться свободно, а не между оборудованием, производительность труда выросла на 33%, настолько же снизился брак. Незавершенное производство упало до нуля. Экономический эффект составил 1.5 миллиона рублей в год.

Останавливаться на достигнутых результатах на фабрике не намерены, в перспективах дальнейшее совершенствование производства и на других участках.

Всего на фабрике 12 производственных линий: карамели, вафельных конфет, зефира и восточных сладостей. Продукция уходит в 14 стран мира, в том числе в Монголию и Китай.

«Конечно же, как и любое другое предприятие мы намерены увеличивать наши объёмы, увеличивать качество нашей продукции и достойно представлять нашу область на рынках других стран», - директор фабрики Анатолия Конотопа.

Предприятия - участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» могут воспользоваться льготным займом под 1 % годовых от Федерального или Регионального фонда развития промышленности. На фабрике уже принято решение воспользоваться этой государственной поддержкой для технического перевооружения.

Государственный фонд развития промышленности Самарской области был создан в 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» — мощный ускоритель экономического развития страны. Главная цель этого нацпроекта — обеспечить к концу 2024 года ежегодный прирост производительности труда на 5%. Это достигается за счет внедрения на крупных и средних предприятиях несырьевого сектора с годовой выручкой свыше 400 млн рублей системы бережливого производства, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства