В 2020 году зенитчиков ЦВО в Самарской области оснастят ЗРК С-400

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В 2020 году расчеты противовоздушной обороны Центрального военного округа в Самарской области получат на вооружение комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом сообщил командир 76 дивизии противовоздушной обороны генерал-майор– В 2020 году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской области на новый комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Военнослужащие пройдут переобучение, после чего в конце года выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, – сказал С.Тихонов.Генерал также рассказал о перевооружении подразделений дивизии на современные образцы техники в 2018 и 2019 годах.– Что касается 2018 и 2019 годов, то дивизия получила на вооружение самые современные радиолокаторы и зенитные установки. Это и зенитные ракетные комплексы «С-400» для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», радиолокационные комплексы «Небо-М», «Небо-У» и другие, - сказал генерал. – Новая техника позволила в разы повысить боевые возможности подразделений, расширить диапазон работы. Сейчас у нас более 50 процентов современной техники, передает пресс-служба ЦВО.