В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев

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- Повышается утилизационный сбор.- При техосмотре операторы будут фотографировать машины, а информацию отправлять в единую базу данных ЕАИС ТО.- Даже совсем новенькие машины теперь должны будут иметь номера.- Управление без диагностической карты будет запрещено.- Машины с ржавыми или поврежденными VIN-номерами должны будут получить полицейскую маркировку. Вся процедура будет проводиться за счет владельцев авто.