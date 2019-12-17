В 2020 году стартует Всероссийская перепись населения: в опросах самарцев задействуют более 3 тысяч переписчиков
17 декабря 2019 17:03
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В рамках проведения предстоящей переписи, 17 декабря, в городской Администрации состоялось очередное заседание специально созданной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Самара. В ходе мероприятия были рассмотрены первостепенные задачи и направления работы по подготовке к проведению ВПН-2020 в Самаре.
«Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. В общей сложности для проведения переписи планируется привлечь более 3 000 человек, в том числе работников территориальных общественных самоуправлений и активных жителей микрорайонов. Эта мера должна облегчить доступ в многоквартирные дома», - отметила Наталья Проживина, заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
Стать переписчиком может любой житель России от 18 лет и старше владеющий навыками работы с планшетным компьютером. Узнать все подробности и записаться на обучение можно в одном из подразделений Самарастата https://samarastat.gks.ru/contacts. После небольшого обучения Самарастат заключит с переписчиком трудовой договор, а инструкторы введут в курс дела. Эту работу можно совмещать с учебой или основной трудовой деятельностью.
Стоит отметить, что Правительством Российской Федерации утверждены три формы бланков переписных листов, которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года.
Постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, занятость. Также необходимо будет ответить на вопросы о жилищных условиях, таких как тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь, количество комнат, вид благоустройства жилого помещения.
Временно находящиеся в России и постоянно проживающие в других странах должны буду ответить всего на 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России.
По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, формулировки некоторых вопросов были скорректированы и дополнены.
Напомним, предстоящая перепись населения уникальна, так как впервые не будет использоваться бумага, и вся процедура пройдет с использованием IT-технологий. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого достаточно просто учетной записи. Причем гражданин имеет право заполнить анкеты за всех членов семьи и получить на них коды подтверждения об участии в переписи. С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ.
Первые итоги ВПН-2020 подведут уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов пройдет поэтапно в 2021-2022 годах, передает пресс-служба горадминистрации.
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