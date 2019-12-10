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Новости /  Общество /  Социум  

В 2020 году самарская дивизия ЦВО проведет более 30 крупных учений

10 декабря 2019 21:14
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Об этом сообщил командир 76 дивизии противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Тихонов.
Дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа в учебном периоде 2020 года планирует провести более 30 крупных мероприятий боевой подготовки, среди которых учение с боевым пуском из зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом сообщил командир 76 дивизии противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Тихонов.

- В учебном периоде 2020 года мы планируем провести более 30 крупных мероприятий боевой подготовки, - сказал генерал С.Тихонов. - Из них самое крупное - учение с боевыми пусками из зенитного ракетного комплекса С-400, которое пройдет в конце лета на полигоне Ашулук в Астраханской области.
С.Тихонов отметил, что на всех мероприятиях боевой подготовки в 2020 году будет осваиваться опыт, полученный в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

– Главной задачей для нас в прошедшем учебном году стала подготовка и участие в крупнейшем стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», основной этап которого проходил в зоне ответственности дивизии, – отметил генерал. – Военнослужащие добросовестно и с большой ответственностью подошли к учебному процессу и несению боевых дежурств. Были проведены около 40 крупных мероприятий боевой подготовки, в том числе и с боевыми пусками ракет. Этот опыт был обстоятельно проанализирован и будет использоваться на практике в новом учебном году.

76 дивизия ПВО – крупнейшее соединение противовоздушной обороны России в Центрально-Азиатском регионе, входит в состав Центрального военного округа. Её воинские части и подразделения дислоцированы в регионах Урала, Поволжья и Сибири, штаб находится в Самаре. Они оснащены современными и новейшими зенитными ракетными системами «С-400» и «Панцирь-С1», радиолокационными комплексами нового поколения «Небо-М» и другими. В течение трех последних лет дивизия признавалась лучшим среди соединений противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ, передает пресс-служба ЦВО. 
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Комментарии


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