В 2019 году на летний отдых детей из бюджета Самарской области направлено более 942 миллионов рублей

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Сегодня, 30 мая, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипровёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.В начале совещания был рассмотрен вопрос о состоянии задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах области. Согласно данным Самарастата, по состоянию на 1 мая текущего года 3 организации имеют задолженность по заработной плате перед 284 работниками в размере 17 985 тысяч рублей.По информации государственной инспекции труда Самарской области, с января по апрель 2019 года проведено 274 проверки по вопросам соблюдения работодателями региона законодательства об оплате труда. По результатам проведенных проверок выданы предписания об устранении 404 нарушений.О профилактической работе, направленной на противодействие распространению ВИЧ-инфекции, доложил министр здравоохранения региона. В 2018 году ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» реализована профилактическая информационная кампания «Знать о ВИЧ – значит жить!». Специалисты учреждения ежегодно проводят выездные профилактические акции для населения. В трудовых коллективах организаций в прошлом году проведено 5 мероприятий (лекции, экспресс-тестирование на ВИЧ, раздача информационного материала), в которых приняли участие 482 работника. По приглашению регионального Министерства труда, занятости и миграционной политики специалисты ГБУЗ «СОКЦ СПИД» приняли участие в специализированном форуме по безопасности и охране труда, где организовали работу мобильной лаборатории по экспресс-тестированию на ВИЧ.По информации областного министерства здравоохранения, в 2018 году в регионе достигнуты высокие показатели работы в области противодействия ВИЧ-инфекции. Так, охват населения области скрининговым обследованием на ВИЧ увеличился до 24%. Охват диспансерным учетом пациентов с ВИЧ-инфекцией достиг 96%, при этом из числа впервые выявленных – 100%. Ежегодно снижается первичная заболеваемость. Доля больных, умерших от состояний, связанных со СПИДом, составила 16% (в РФ – 25%). На совещании В. Кудряшов подчеркнул, что положительную тенденцию необходимо сохранить, значительно усилив профилактическую работу по всем направлениям: «Важно повышать уровень информированности людей, их ответственного отношения к проблеме. Остановить распространение страшного заболевания – наша общая задача».На заседании также обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании детей в 2019 году. Министр социально-демографической и семейной политикисообщила, что в консолидированном бюджете Самарской области на подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2019 году запланировано 1 404 394,53 тысяч рублей. Средства областного бюджета составляют 942 313,6 тысяч рублей (2018 г. — 749 287,98 тысяч рублей), из которых на приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей в 2019 году предусмотрено 664 492,3 тысячи рублей, в том числе 269 183,2 тысяч — на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также с 3 июня для таких ребят начнутся заезды в детские оздоровительные лагеря на Черноморском побережье.М. Антимонова подчеркнула, что на улучшение материально-технической базы лагерей в этом году направлено 84 129,65 тысяч рублей, это беспрецедентная сумма (на 392% больше, чем в 2018 году). Впервые в этом году помимо капитального ремонта корпусов и приобретения основных средств будут отремонтированы дорожки и асфальтовые покрытия, закуплены и установлены досуговые и спортивные площадки, бассейны. Также впервые подпрограммой «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству новых корпусов действующих объектов детского отдыха. В 2019 году на данные цели предусмотрено 36349,9 тысяч рублей.В оздоровительной кампании 2019 года планирует работать 742 учреждения отдыха и оздоровления детей (2018 г. – 720), в том числе 692 лагеря с дневным пребыванием, 50 стационарных учреждений.В. Кудряшов: «Организация качественного летнего отдыха детей – один из приоритетов областного Правительства. Это подчеркнул в своем ежегодном Послании Губернатор Самарской области. Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в этом году планируется охватить почти 90% ребят в возрасте от 6 до 18 лет. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 940 миллионов рублей, что значительно больше прошлого года», передает пресс-служба облправительства.