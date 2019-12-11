В 2020 году бесплатно переобучиться и повысить свою квалификацию смогут еще больше людей старшего возраста

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В Правительстве Самарской области прошло итоговое заседание межведомственной комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области. В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов, органов местного самоуправления и внебюджетных фондов, Государственной инспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты.Главной темой обсуждения стала поддержка занятости и повышение конкурентоспособности людей старшего поколения. Развернута работа по реализации мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография", реализуемого в стране по инициативе Президента РФ«Сейчас уже можно подвести предварительные итоги реализации мероприятия по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста и обозначить перспективы на будущий год. Наш регион уже перевыполнил установленный показатель в 3 раза. Уверен, что совместная работа позволит нам не снижать заданного в этом году темпа», – прокомментировал заместитель председателя Правительства Самарской областиПо информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, на 5 декабря заключены договоры на организацию обучения 3895 граждан предпенсионного возраста, приступили к обучению 3862 человека, завершили – 2987 человек.Об опыте участия в нацпроекте «Демография» рассказали представители предприятий. Так, АО «Самарский электромеханический завод» один из первых заключил соглашение на обучение 40 сотрудников предпенсионного возраста как из административного сектора, так и с производственного: слесарей, сборщиков, наладчиков и др.«Повышение квалификации сотрудников положительно отразилось на производительности труда, а следовательно, и на качестве продукции. Обучение дало нашим сотрудникам дополнительный набор знаний для освоения новых технологий и нового производственного оборудования», – пояснил генеральный директор Самарского электромеханического заводаОн поблагодарил за возможность участвовать в нацпроекте и отметил, что в следующем году предприятие продолжит эту работу. Со следующего года расширяются возрастные критерии участников – возможность переобучения появится у жителей не только предпенсионного возраста, но и старше 50 лет. Плановая численность участников составит 1142 человека.Для выбора обучающих курсов жителям необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства, как и работодателям, желающим переобучить за счет бюджетных средств своих сотрудников.Участники заседания отметили положительную динамику работы по поддержке людей старшего поколения, но отметили необходимость и далее информировать население старшего возраста о возможностях переобучения, а также продолжить консультационно-разъяснительную работус работодателями о недопустимости нарушения трудовых прав работников предпенсионного возраста, передает пресс-служба облправительства.