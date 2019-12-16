Уже завтра стартует самое ожидаемое событие для предпринимателей Самарской области – форум «Мой бизнес 63»
16 декабря 2019 16:31
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Форум станет ключевым мероприятием для бизнес-сообщества региона и пройдет при поддержке министерства экономического развития и инвестиций
Самарской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
В первый день форума состоится пленарная сессия с участием главы регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова, амбассадоров национального проекта в Самарской области и ключевых спикеров. Участники подведут итоги реализации нацпроекта в 2019 году, а также отметят и наградят победителей конкурсов «Молодой предприниматель России 2019», «Экспортер года», «Мама-предприниматель», конкурса школьных бизнес-идей, а также самых активных слушателей обучающей программы «PROбизнес».
В течение 2-х дней на нескольких площадках форума пройдут выступления 10-ти спикеров, среди которых: эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации Алина Тер-Акопова, бизнес-тренер по активным продажам Владимир Якуба, бизнес-консультант по партизанскому маркетингу и «маркетингу
здравого смысла» Александр Левитас, бизнес-эксперт и основатель нескольких проектов Сергей Брыков.
Форум станет площадкой для активного нетворкинга и прямого общения по вопросам государственной поддержки бизнеса. Во время форума будет работать
мобильный центр «Мой бизнес», где каждый желающий сможет получить консультации в режиме «единого окна», узнать о возможностях, предоставляемых
организациями инфраструктуры поддержки бизнеса.
Форум «Мой бизнес» состоится 17-18 декабря в отеле Lotte по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 110.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация на едином сайте государственной поддержки бизнеса Mybiz63.ru, передает пресс-служба облправительства.
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