Устроившего бойню солдата отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

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— Его отправят на комплексную психиатрическую экспертизу на полтора месяца, — сказал отец Рамиля.Экспертиза должна установить, что стало причиной расстрела десяти сослуживцев, восемь из которых погибли. По словам Салима Шамсутдинова, 8 ноября с Рамилем в СИЗО встретится его брат, после чего семья возвратится в Вагай.Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения.