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Новости /  Общество /  Социум  

Устроившего бойню солдата отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

8 ноября 2019 19:32
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8 ноября с Рамилем Шамсутдиновым в СИЗО встретится его брат, после чего семья возвратится в Вагай.
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, отправят на психиатрическую экспертизу в Москву, передает life.ru. Об этом сообщил его отец, Салим Шамсутдинов, сайту 72.RU.

— Его отправят на комплексную психиатрическую экспертизу на полтора месяца, — сказал отец Рамиля.

Экспертиза должна установить, что стало причиной расстрела десяти сослуживцев, восемь из которых погибли. По словам Салима Шамсутдинова, 8 ноября с Рамилем в СИЗО встретится его брат, после чего семья возвратится в Вагай.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения.
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Комментарии



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