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выражает свои соболезнования семье и близким Владимира Васильевича:"Большая утрата для Самары - ушёл из жизни Владимир Васильевич Калашников,почётный гражданин города, бывший ректор СамГТУ. Он был и моим преподавателем.Талантливый, мудрый,отзывчивый человек. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Владимира Васильевича.Светлая ему память".