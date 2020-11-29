"Уши замёрзнут!" Путин пожурил чиновников без шапок. Видео

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам, сбросившим с себя капюшоны и шапки. Фрагмент телемоста с участием главы государства показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", передает Лайф.

— Наденьте шапки, холодно! Уши замёрзнут! — сказал президент.

На кадрах видно, что вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин остались без головных уборов, как только Путин вышел на связь. В момент телемоста чиновники находились на улице на 20-градусном морозе.

Торопкин позднее признался, что было действительно холодно, но можно было потерпеть.

— Первое лицо государства, прямой эфир, — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Видео ( Instagram / zarubinreporter) смотрите здесь.

Фото: ok.ru