Ушел из жизни известный самарский и тольяттинский журналист Михаил Куракин
18 июля 2019 18:57
122
Подробности смерти Михаила Куракина ещё предстоит выяснить полиции.
Прощание состоится в Тольятти, в пятницу, 19 июля.
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