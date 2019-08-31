Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку
31 августа 2019 23:57
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Уровень воды в реке Амур, за сутки поднявшись ещё на 19 сантиметров, достиг 727 сантиметров, сообщила Администрация Комсомольска-на-Амуре.
— По данным управления ГОЧС РФ администрации города, уровень воды в реке Амур составляет 727 см (тенденция — подъём на 19 см), — сказано в сообщении.
Причём неблагоприятный уровень воды для города начинается с 450 сантиметров, а опасный — с 650 сантиметров.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, количество подтопленных из-за паводка частных жилых домов в регионе за сутки возросло почти на 40 — с 99 до 138. По состоянию на утро 30 августа в результате циклона в регионе в зоне паводка находился 61 населённый пункт в девяти муниципальных образованиях. Из них в 37 населённых пунктах было зафиксировано подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков.
16 пунктов временного размещения общей вместимостью 657 человек готовы принимать людей. Сейчас развёрнута работа в трёх из них.
Фото © ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
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