Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за "ауди" молодой мамы

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— Игорь Алексеевич следил за развитием ситуации. Его личная инициатива была закрыть ипотеку семьи Каторгиных. Он перевёл два с половиной миллиона рублей, чтобы наследникам Ксении досталась эта квартира, — сообщил Лайфу директор Департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин.Закрытие ипотеки подтвердила Лайфу и подруга Ксении. Представители миллиардера связались с семьёй и сообщили о своём намерении.— Мы в шоке. Это очень приятно! Теперь её дочка, ради которой Ксения так старалась, будет жить в этой квартире, — рассказала девушка.Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины.