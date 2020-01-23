Уралец, вписавший в свой паспорт отчество и матчество: Я за равноправие
23 января 2020 15:18
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О том, почему в отчестве используется только имя отца, Сергей начал задумываться и спрашивать у матери ещё в детстве. Однако добиться справедливости он решил только в 45 лет, в 2012 году.
— Я же матери когда-то обещал. Я за справедливость и равноправие, я за то, чтобы два родителя участвовали. В конституции же прописано равноправие: хотят — так, хотят — эдак. Когда пришёл — все удивились, честно скажу. Посмотрели на меня: дядя взрослый, а в такое вписался. Дольше всего я менял документы по системе военкомата: поскольку я ветеран Афганистана. Первый год всюду ходил со свидетельством о смене имени, — рассказал мужчина изданию E1.ru.
Сергей также поделился, что после появления в паспорте матчества стал известной личностью и у него даже появились фейковые страницы в соцсетях.
— Я стал мемом. Какой-то юридический сайт рассказывает мою историю, а мне потом это присылают. И в том же "ВКонтакте" сегодня есть пять левых аккаунтов с моим именем и с фотографией паспорта, — пояснил уралец.
Мужчина также добавил, что ни на секунду не пожалел о появлении в своём паспорте отчества и матчества.
Фото: E1.ru/life.ru
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