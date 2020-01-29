Управления ФССП СО: Общение с судебными приставами в режиме онлайн

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Также любой гражданин и представитель юридического лица, являющиеся стороной исполнительного производства, могут запросить информацию и податьзаявление на сайте УФССП России по Самарской области – через «Личный кабинет стороны исполнительного производства», для доступа к которому необходимо иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг или электронную подпись.Стороны исполнительного производства с помощью данного сервиса могут получать информацию о действиях судебного пристава-исполнителя в рамкахисполнительного производства, а также ответы на запросы в электронном виде, подписавшись на информирование о ходе исполнительного производства.Для этого необходимо зайти на сайт УФССП России по Самарской области ( http://r63.fssprus.ru/ ) и подать соответствующее заявление в сервисе «Личныйкабинет стороны исполнительного производства». После оформления подписки гражданин получить доступ к электронной форме копий процессуальныхдокументов, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.