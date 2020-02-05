Управление по конвоированию УФСИН СО провело совместное учение с МЧС региона

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В учениях наряду с сотрудниками была задействована противопожарная техника. Во время них проведена проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.Кроме того, велось поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности сотрудников, необходимой для действий по устранению нарушений, связанных с тушением пожаров, а также по эвакуации людей, предотвращению развития возгорания, его локализации и ликвидации.Отрабатывались навыки по определению решающего направления действий и принятию мер по предупреждению и ликвидации пожара. Отдельно велось обучение по организации немедленного вызова противопожарного подразделения. Результаты совместных учений были высоко оценены руководством, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской област