Уполномоченный по правам человека в Самарской области организует проведение приема граждан

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25 сентября состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи населению.

25 сентября 2020 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области и его аппарат - в рамках проводимого Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи - организует проведение приема граждан.

Самарцы смогут получить бесплатные консультации в сферах семейного, жилищного, гражданского права, вопросам жилищно-коммунального хозяйства – в устной форме, по телефону и очно. Обратите внимание, что в целях соблюдения права на охрану здоровья необходимо иметь при себе средство индивидуальной защиты органов дыхания (маску).

Прием граждан будет проводиться сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и членами Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном по правам человека по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20, с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Телефон приемной граждан: 8 (846) 337-29-03, передает пресс-служба УПЧ в СО.