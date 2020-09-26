Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием граждан в Тольятти

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24 сентября 2020 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела личный прием в Тольятти. В ходе выездного мероприятия к Уполномоченному обратились более 40 человек, несколько из них - с коллективными жалобами.

Обращения касались обеспечения жильем, в том числе предоставления квартир детям-сиротам, а также исполнение судебных решений по этой категории граждан. Поднимались проблемы обманутых дольщиков, переселения граждан из аварийного жилья и качество предоставляемого жилья. Среди вопросов, связанных с ЖКХ – вывоз твердых бытовых отходов и размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Что касается социальных тем, то граждан беспокоят проблемы организации доступной медицинской помощи, а также плановой высокотехнологичной медицинской помощи и установления инвалидности.

В ходе приема рассматривались обращения граждан, связанные с защитой прав потерпевших при расследовании уголовных дел по мошенническим действиям. Среди острых – коллективное обращение о длительности расследования по участникам долевого строительства: ЖК «Удачный» в Ставропольском районе. Другая коллективная жалоба связана с невозможностью регистрации права собственности на земельные участки СНТ «Приозерный», которые были предоставлены гражданам до 1990 года.

Работа на личном приеме Уполномоченного по правам человека велась с участием представителей компетентных органов власти: Администрации города Тольятти, Государственной жилищной инспекции, Бюро медико-социальной экспертизы, прокуратуры Самарской области, регионального Управления судебных приставов, органов опеки и попечительства, городского Центра занятости, а также управляющих компаний и ТСЖ. Участие вышеуказанных представителей позволило разобраться во многих жизненных ситуациях граждан, обратившихся на прием, оказать содействие в решении вопросов.

Состоялось очень длительное серьезное обсуждение по обращению инвалида и его адвоката, который занимается вопросом по принудительному выселению в связи с несвоевременным оформлением права собственности по завещанию умершего деда.

По всем вопросам гражданам даны разъяснения. Ряд тем удалось разрешить в ходе консультаций.

По итогам личного приема состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой и главы городского округа Тольятти Сергея Александровича Анташева, стороны обсудили жалобы и наметили дорожные карты по их разрешению.

- Человеческие судьбы во многом зависят от внимательного, неравнодушного отношения сотрудников органов власти к беде, в которую попадают люди. К примеру, многодетная мама не может отремонтировать после пожара муниципальную квартиру, где проживала ее мать с отчимом, которые сгорели. Выжил только ее младший брат с ментальными нарушениями здоровья – поделилась Ольга Гальцова.

Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев отнесся к этой истории с чуткостью, особой ответственностью и предложил пути решения ситуации, в которой оказалась многодетная семья.

В завершении встречи Ольга Гальцова поблагодарила Сергея Анташева за благоустройство города, открытие новых зон отдыха - парков и скверов, об этом говорили и люди на приеме. В том числе, об улучшении качества дорог и строительстве развязок – облик Тольятти меняется в лучшую сторону.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова и глава городского округа Тольятти Сергей Александрович Анташев выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, направленное на содействие гражданам в реализации их прав.