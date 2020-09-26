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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием граждан в Тольятти

26 сентября 2020 10:44
177
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием граждан в Тольятти

24 сентября 2020 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела личный прием в Тольятти. В ходе выездного мероприятия к Уполномоченному обратились более 40 человек, несколько из них - с коллективными жалобами.   

Обращения касались обеспечения жильем, в том числе предоставления квартир детям-сиротам, а также исполнение судебных решений по этой категории граждан. Поднимались проблемы обманутых дольщиков, переселения граждан из аварийного жилья и качество предоставляемого жилья. Среди вопросов, связанных с ЖКХ – вывоз твердых бытовых отходов и размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Что касается социальных тем, то граждан беспокоят проблемы организации доступной медицинской помощи, а также плановой высокотехнологичной медицинской помощи и установления инвалидности.

В ходе приема рассматривались обращения граждан, связанные с защитой прав потерпевших при расследовании уголовных дел по мошенническим действиям. Среди острых – коллективное обращение о длительности расследования по участникам долевого строительства: ЖК «Удачный» в Ставропольском районе. Другая коллективная жалоба связана с невозможностью регистрации права собственности на земельные участки СНТ «Приозерный», которые были предоставлены гражданам до 1990 года.  

Работа на личном приеме Уполномоченного по правам человека велась с участием представителей компетентных органов власти: Администрации города Тольятти, Государственной жилищной инспекции, Бюро медико-социальной экспертизы, прокуратуры Самарской области, регионального Управления судебных приставов, органов опеки и попечительства, городского Центра занятости, а также управляющих компаний и ТСЖ. Участие вышеуказанных представителей позволило разобраться во многих жизненных ситуациях граждан, обратившихся на прием, оказать содействие в решении вопросов. 

Состоялось очень длительное серьезное обсуждение по обращению инвалида и его адвоката, который занимается вопросом по принудительному выселению в связи с несвоевременным оформлением права собственности по завещанию умершего деда.  

По всем вопросам гражданам даны разъяснения. Ряд тем удалось разрешить в ходе консультаций. 

По итогам личного приема состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой и главы городского округа Тольятти Сергея Александровича Анташева, стороны обсудили жалобы и наметили дорожные карты по их разрешению. 

- Человеческие судьбы во многом зависят от внимательного, неравнодушного отношения сотрудников органов власти к беде, в которую попадают люди. К примеру, многодетная мама не может отремонтировать после пожара муниципальную квартиру, где проживала ее мать с отчимом, которые сгорели. Выжил только ее младший брат с ментальными нарушениями здоровья – поделилась Ольга Гальцова.   

Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев отнесся к этой истории с чуткостью, особой ответственностью и предложил пути решения ситуации, в которой оказалась многодетная семья.  

В завершении встречи Ольга Гальцова поблагодарила Сергея Анташева за благоустройство города, открытие новых зон отдыха - парков и скверов, об этом говорили и люди на приеме. В том числе, об улучшении качества дорог и строительстве развязок – облик Тольятти меняется в лучшую сторону.   

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова и глава городского округа Тольятти Сергей Александрович Анташев выразили надежду на дальнейшее сотрудничество, направленное на содействие гражданам в реализации их прав.

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Комментарии

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Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные... Политика региона
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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 сентября 2020  12:51 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Всего в регионе зафиксировано 11220 случаев коронавируса. Здравоохранение
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Акценты
В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование.
25 сентября 2020  23:01 
Дмитрий Азаров провел совместное заседание рабочих групп Госсовета по культуре и образованию
В ходе заседания стороны обсудили ряд проблемных вопросов и инициатив, обменялись опытом по реализации проектов, объединяющих культуру и образование. Политика региона
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Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные недочеты и исправить их.
25 сентября 2020  15:47 
Глава региона принял участие в первом заседании самарской городской Думы седьмого созыва
Дмитрий Азаров отметил, что действующая модель местного самоуправления сейчас находится на этапе становления, а потому крайне важно определить ее основные... Политика региона
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Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их реализации до 2030 года.
24 сентября 2020  20:35 
Губернатор и представители Общественной палаты РФ в рамках визита в регион обсудили вопросы развития культуры, искусства и этнотуризма
Губернатор напомнил, что сейчас идет работа над корректировкой показателей исполнения всех национальных проектов. Это связано с расширением горизонтов их... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
24 сентября 2020  15:49 
Игорь Осинькин: Надо не только брать очки, но и наигрывать связи, и мы на правильном пути. Видео
"Да, мы знаем, какая колючая команда наш следующий соперник "Нефтехимик", что очень тяжелый матч предстоит." Спорт в регионе
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Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
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25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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