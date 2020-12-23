Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова проверила условия содержания осужденных в двух колониях

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Людям, которые находятся в местах лишения свободы, нужно дать возможность трудиться, подчеркивает Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова. Одна из главных проблем - трудовая занятость, сегодня только 43 процента осужденных работают на предприятиях уголовно-исполнительной системы.

22 декабря 2020 года состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в исправительные колонии строгого режима № 13 и № 26, расположенные в селе Спиридоновка Волжского района Самарской области, с целью ознакомления с условиями отбывания уголовного наказания осужденными и проведения личного приема граждан.

В мероприятии также приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Игорь Евгеньевич Третьяков, председатель Общественной наблюдательной комиссии Самарской области Дмитрий Викторович Штоков и начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Прокуратуры Самарской области Андрей Владимирович Кидун.

При обходе жилых корпусов Ольга Дмитриевна Гальцова побеседовала с заключенными, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, уделив внимание вопросам соблюдения права на получение медицинской помощи. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обеспечение не поступило. Что касается ситуации с распространением в местах лишения свободы новой коронавирусной инфекцией - начальники колоний Сергей Михайлович Юнусов и Сергей Анатольевич Рахальский доложили: за все время пандемии были выявлены лишь единичные случаи заболевания ОРВИ среди спецконтингента. Все осужденные получили своевременное лечение.

Промышленная зона исправительной колонии №13 сегодня - это цеха деревообработки, изготовления изделий из полиуретана, швейное производство. На территории учреждения в профессионально-техническом училище осужденные осваивают новые для себя специальности. Однако перечень профессий необходимо расширять с учетом требований времени, отмечает Уполномоченный по правам человека. Напомним, на встрече с Президентом Российской Федерации Ольга Дмитриевна Гальцова подготовила и передала Владимиру Владимировичу Путину вопрос, связанный увеличением количества профессий, которые могли бы быть получены в местах заключения. Для мужчин – это профессии трактористов, сварщиков, электриков, фрезеровщиков, для женщин – флористов, дизайнеров. Осужденным необходимо дать возможность вернуться к нормальной жизни. Получение востребованной профессии является важным шагом к этому.

- Вопрос трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях я поднимаю из года в год. Несомненно, руководством УФСИН делается много, но мы сегодня говорим о том, что заказы, которые поступают в наши колонии, незначительные для того, чтобы занятость была на высоком уровне. Рабочих рук здесь много. Возможность трудиться помогает осужденным в решении проблемы возмещения ущерба потерпевшим. Таким образом, они поддерживают и свои семьи, своих детей, - отметила Ольга Гальцова.

- Это важная помощь в адаптации к условиям жизни в обществе и в дальнейшем по постпенитенциарному трудоустройству людей. Для исправления человека, осужденного, труд имеет огромное значение, - дополняет Игорь Третьяков.

В ходе посещения исправительных колоний участники мероприятия также осмотрели помещение столовой, комнаты быта, отдыха. В каждом учреждении есть православный храм и молельных комнаты.

На прием к Уполномоченному обратилось 7 осужденных ИК-13 и 4 осужденных ИК-26 по различным вопросам - это несогласие с решениями суда, консультации по вероятности условно-досрочного освобождения, установлению инвалидности, восстановлению документов, вступлению в наследство и возможности чаще видеться с родными и близкими.

Всем обратившимся были разъяснены положения действующего законодательства и судебная практика, касающиеся поступивших вопросов. Каждое обращение, высказанное в ходе личного приема, принято в работу.