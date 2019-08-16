Умерла принцесса Нидерландов Кристина

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Принцесса ушла из жизни в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. В течение нескольких последних лет у неё был рак костей.Кристина родилась 18 февраля 1947 года в семье принцессы Юлианы и принца Бернарда. Она сознательно отказалась от прав на престол и в 1963 году переехала в Монреаль, где изучала классическую музыку.Позже Кристина устроилась преподавателем музыки в одну из школ Нью-Йорка.В 1975 году принцесса вышла замуж за кубинского эмигранта Хорхе Гильермо, у пары родилось трое детей.Церемония прощания с Кристиной пройдёт во дворце Нордейнде.Фото: wikimedia.org