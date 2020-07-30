Умерла маляр из Подмосковья, на которую сбросили 30 кг строительного мусора

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— Ей операцию сделали, всё было хорошо. Позавчера делали, шесть часов где-то. Вчера хорошо себя чувствовала, кушала. Ночью умерла. Сейчас ждём заключения, она в морге, готовим бумаги, чтобы увезти, — говорит собеседник Лайфа.Инцидент произошёл 14 июля в подмосковном городе Люберцы. Из-за неработающего грузового лифта на стройке рабочий скинул 30-килограммовый мешок со строительным мусором с двенадцатого этажа. Мешок упал прямо на голову Надежды, проходившей мимо. Удар был такой силы, что раздробил ей несколько позвонков. Компания в качестве компенсации сперва выплатила лишь 400 тысяч рублей, что не было даже десятой частью от необходимой на операцию суммы в пять миллионов рублей. Однако затем решила оплатить всё лечение.Фото: Лайф