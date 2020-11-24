Умерла автор учебника английского языка Наталья Бонк

84

Умерла автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк, передает РИА Новости. Об этом сообщается на сайте вуза.

"На 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк", - говорится в сообщении.

Она работала в Литинституте с 1993 года, была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам.

До 1993 года Бонк работала в Академии внешней торговли РФ. Там, вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, "который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский".

"В СССР все искали "учебник Бонка" (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник", - добавляют в вузе.

В конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Бонк, педагог написала другой, снова ставший популярным учебник "Английский шаг за шагом", который в Литинституте "является настольной книгой для многих студентов".

Фото: litinstitut.ru