Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,27 октября, 02:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/10:
USD 64
0.14
EUR 71.12
-0.02
Новости /  Общество /  Социум  

Умерла 83-летняя солистка "Бурановских бабушек"

26 октября 2019 21:01
144
Этот фольклорный коллектив семь лет назад завоевал второе место на Евровидении.
Умерла солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачёва. Она не дожила до своего дня рождения всего несколько дней — 28 октября ей бы исполнилось 84 года, передает life.ru.

— Не стало народной любимицы Пугачёвой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек", — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Бабушек из удмуртского села Буранова узнала вся страна в 2010 году после участия в российском отборочном туре в финал Евровидения. Тогда ансамбль произвёл настоящий фурор и завоевал приз зрительских симпатий. Спустя два года "Бурановские бабушки" обрели мировую известность, заняв второе место на Евровидении-2012.


Фото © ТАСС / Александра Мудрац/life.ru 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 октября 2019  21:01
Этот фольклорный коллектив семь лет назад завоевал второе место на Евровидении.
Умерла 83-летняя солистка "Бурановских бабушек"
Этот фольклорный коллектив семь лет назад завоевал второе место на Евровидении.  Социум
143
26 октября 2019  20:25
В Забайкальском крае 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного автомата своих сослуживцев.
Личные обстоятельства или дедовщина — первые версии бойни в Забайкалье
В Забайкальском крае 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного автомата своих сослуживцев.  Социум
164
26 октября 2019  19:39
"...всем нам сначала демонстрировали проект школы на 1200 мест с привязкой к территории, а потом вдруг выяснилось, что рельеф не позволяет ее построить."
Хинштейн о строительстве школы на 600 мест на 5 просеке: "Вполне разделяю недовольство людей"
"...всем нам сначала демонстрировали проект школы на 1200 мест с привязкой к территории, а потом вдруг выяснилось, что рельеф не позволяет ее построить."  Социум
145
Весь список

Здравоохранение
24 октября 2019  12:19
Утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.  Здравоохранение
386
23 октября 2019  23:58
Профессия врач. Основы и опыт
 Есть три священные профессии – это учитель, священник и врач.   Здравоохранение
46
23 октября 2019  22:59
Если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут, стоит задуматься о вызове врача.
Врач назвал признаки гипертонического криза
Если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут, стоит задуматься о вызове врача.  Здравоохранение
353
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14653
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14552
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14550
Весь список
Туризм
24 октября 2019  20:26
Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
  Сент-Люсия  — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
40
17 октября 2019  11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.
Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.  Туризм
341
14 октября 2019  10:34
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
 Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA.  Туризм
136
Весь список
Образование
25 октября 2019  12:09
Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета.
В СамГТУ состоится географический диктант
Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета. Образование
423
25 октября 2019  11:36
Девятый год школы региона принимают участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии».
Неделя труда и профориентации прошла в Самарской области
Девятый год школы региона принимают участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии».   Образование
364
24 октября 2019  22:06
С их помощью выпускники смогут узнать об особенностях ЕГЭ по математике и иностранному языку, собеседовании по русскому языку в 9 классе, как зарегистрироваться на ЕГЭ и др.
Рособрнадзор подготовил новые видеоролики и плакаты о процедурах ГИА
С их помощью выпускники смогут узнать об особенностях ЕГЭ по математике и иностранному языку, собеседовании по русскому языку в 9 классе, как зарегистрироваться... Образование
452
Весь список

Культура
24 октября 2019  13:24
На сцене Theater Atelier Самарские артисты покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.
Театр «Самарская площадь» находится на гастролях в Штутгарте
На сцене Theater Atelier Самарские артисты покажут спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Д. Данилова.  Культура
533
23 октября 2019  13:20
Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение.
В ДК "Победа" пройдет концерт академических хоров Самары «Рябиновый бал»
Мероприятие посвящено 30-летнему юбилею народного академического хора ветеранов войны и труда «Возрождение.  Культура
366
23 октября 2019  10:33
Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков.
В Самаре продолжается XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест
Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков.  Культура
294
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15294
Весь список
Мода
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
57
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
245
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
285
Весь список


Видео
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
399
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
462
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
492
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1086
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
717
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
653
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1155
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1826
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1256
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1540
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1725
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1191
Весь список

Мероприятия
В «Самарской областная юношеская библиотеке» состоится молодежный квест «Театральная Самара»
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет выставка картин на тему «Бабушка моя»
В СамГТУ состоится географический диктант
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные