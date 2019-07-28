Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза

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"Мой папа. Ушел в восемь утра, в день своих именин", — написал Владимир Кара-Мурза — младший.Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года начал активно сотрудничать с телеканалами.После непродолжительной работы старшим редактором и корреспондентом на РГТРК "Останкино" (ныне — Первый канал) перешел на НТВ, где до начала 2000-х был автором и ведущим программ "Сегодня в полночь" и "Свидетель века".После ухода с НТВ журналист сотрудничал с ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi и каналом "Сетевое общественное телевидение". Кроме того, работал на различных радиостанциях.В 2007 году Владимир Кара-Мурза стал членом Академии российского телевидения.Фото: соцсети