Умер второй силовик, раненный на Лубянке
20 декабря 2019 20:17
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В ведомстве также раскрыли личность напавшего на правоохранителей на Лубянке — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Накануне мужчина открыл стрельбу в центре Москвы возле здания ФСБ. Нападавший действовал в одиночку, его удалось нейтрализовать в ходе спецоперации.
При стрельбе один сотрудник ФСБ погиб на месте. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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