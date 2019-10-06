Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

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"Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", - сказал сенатор.В Совфеде Бушмин курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.В 1998-2001 годах занимал должность заместителя министра финансов.