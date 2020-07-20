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Новости /  Общество /  Социум  

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

20 июля 2020 17:37
289
Ему был 71 год.
Кандидат географических наук и телеведущий Александр Беляев умер в возрасте 71 года, передает ТАСС. Об этом сообщается в понедельник на сайте телекомпании НТВ.

"Александр Беляев скончался в реанимации. В последние годы телеведущий боролся с онкологическим заболеванием", - говорится в сообщении.

Беляев родился 5 января 1949 года в Москве. В 1972 году окончил географический факультет МГУ по специальности "Гидрология суши". Работал в проектно-изыскательском институте "Союзводоканалпроект", затем перешел в Институт географии Российской академии наук. В 1987 году был назначен заместителем директора Института географии РАН по научным вопросам и принял на себя руководство лабораторией экспериментальных исследований геосистем.

В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ. В 2007-2008 годах также вел детскую интеллектуальную телеигру "Сразись с нацией" на телеканалах "Россия" и "Бибигон".

У Беляева был диагностирован рак в 2011 году. С осени 2017 года по февраль 2018 года он приостанавливал работу на телевидении в связи с лечением. Вернулся в телеэфир в феврале 2018 года.



Фото:    Александр Бундин/ТАСС

 
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