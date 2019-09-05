Умер участник "Веселых ребят" и "Самоцветов" Юрий Петерсон
5 сентября 2019 21:58
78
Причина смерти не уточняется.
Известность Петерсону принесло участие в вокально-инструментальных ансамблях "Самоцветы", "Веселые ребята" и "Пламя".
Он исполнил такие хиты, как "Вся жизнь впереди", "Идет солдат по городу", "Оксана", "На дальней станции сойду" и "Не повторяется такое никогда".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 сентября 2019 22:16
Актер отметил, что во время похудения занимался физическими упражнениями и пил много воды. Социум
71
5 сентября 2019 21:58
Он исполнил такие хиты, как "Вся жизнь впереди", "Идет солдат по городу", "Оксана", "На дальней станции сойду" и "Не повторяется такое... Социум
77
5 сентября 2019 20:30
На старт вышло десять механизаторов на тракторах МТЗ-82 с трехкорпусными плугами. Социум
125
Здравоохранение
5 сентября 2019 20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
121
5 сентября 2019 11:55
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
180
4 сентября 2019 17:24
В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов. Здравоохранение
333
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14339
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14288
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14373
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
245
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
313
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
266
Образование
5 сентября 2019 20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
117
5 сентября 2019 16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством. Образование
152
5 сентября 2019 15:42
По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Образование
166
Культура
5 сентября 2019 13:30
Праздник продлится три дня. Культура
216
4 сентября 2019 14:33
Откроется фестиваль премьерой балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». Культура
306
4 сентября 2019 12:42
Спектакль состоится в рамках фестиваля. Культура
286
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15048
Мода
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
51
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
53
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
91
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
259
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
506
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
358
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
328
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
558
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1485
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
457
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2220
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
419
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
698
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
508
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
641
Мероприятия