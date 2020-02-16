Умер создатель саундтрека к сериалу "Бригада"
16 февраля 2020 16:55
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"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху - нет", - говорится в сообщении.
Проект Triplex, одним из создателей которого является Иванов, специализируется на электронной музыке. Triplex прославился записью саундтреков ко многих фильмам и телесериалам в 2000 году. Самый известный саундтрек проекта - к сериалу "Бригада". Кроме того, совместно с финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму "Бой с тенью".
Фото: фейсбук Андрея Иванова
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