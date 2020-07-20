Умер создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков
20 июля 2020 21:16
242
«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице издательства в сети Facebook.
В издательстве назвали «символичным» то, что Чижиков скончался именно в те дни, когда в России отмечают 40-летие Олимпиады. Церемония открытия XXII Летних Олимпийских игр прошла в Москве 19 июля 1980 года, а церемония закрытия, во время которой «ласковый Миша» улетел со стадиона, — 3 августа.
«Образ олимпийского Мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — говорится в сообщении «АСТ Дети».
Сам Чижиков в интервью в 2012 году говорил, что доволен своей работой. «Чем он хорош? Прошло 35 лет, как я его сдал в 1977 году. Ни одной жалобы не было, что это плагиат, а ведь медведи перерисованы миллионы раз разными людьми во всех странах. А когда изображение становится популярным во всех странах — есть много шансов, что подадут жалобу, пойдут в суд, а тут — тишина! Он настолько самобытен, у него такая мощная душевность (слово «духовность» я не употребляю, потому что меня побьют), и я понимаю, что я сделал очень хорошее изображение. Это уже очень много», — рассказал тогда Чижиков.
Талисманом Олимпиады в Сочи стал аутсайдер опросов
Общество
Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве, окончил художественное отделение Московского полиграфического института. Поначалу работал в качестве карикатуриста, сотрудничал с такими изданиями, как «Крокодил» и «Огонек», позднее стал детским художником — работал в «Веселых картинках», «Мурзилке», «Пионерской правде», «Юном натуралисте» и т.д. В качестве детского художника Чижиков создал иллюстрации для множества книг самых известных литераторов — от Виктора Драгунского до Эдуарда Успенского. Он также возглавлял Совет по детской книге России.
Чижиков — обладатель Почетного диплома имени Х.К. Андерсена (1980 год), ордена «Знак Почета», лауреат Всероссийского конкурса «Искусство книги» (1989, 1990, 1993, 1996, 1997 годы), конкурса читательских симпатий «Золотой ключик» (1996 год), ежегодной профессиональной премии за наивысшие достижения в жанре сатиры и юмора «Золотой Остап» (1997 год).
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 июля 2020 22:03
Главное управление напоминает жителям области: отдыхая на воде, посещайте специально оборудованные пляжи! Социум
242
20 июля 2020 21:52
Темой для создания стрит-арт объектов станет ценность роли каждого человека и единства в борьбе с пандемией коронавируса. Социум
244
20 июля 2020 21:16
Виктору Александровичу было 84 года. Социум
241
Здравоохранение
20 июля 2020 13:35
Всего в регионе зафиксировано 6380 случаев коронавируса. Здравоохранение
372
20 июля 2020 12:01
Умер еще один человек. Здравоохранение
535
19 июля 2020 11:49
О бщее количество заболевших составило 6320. Здравоохранение
735
Новости медицины
15 марта 2020 16:54
Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия. Новости медицины
2573
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
3450
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
1937
Туризм
20 июля 2020 21:44
В общей сложности в рамках госпрограммы запланирована реализация более 20 проектов. Туризм
229
20 июля 2020 15:43
От Самарской области заявлен проект туристско – рекреационного кластера «Самарская Лука». Туризм
312
17 июля 2020 10:43
Эксперты выберут 10 территорий в РФ, которым помогут в реализации заявленных проектов. Туризм
518
Образование
20 июля 2020 18:57
Цель фестиваля – ярко, интересно, масштабно рассказать о новейших достижениях современных исследователей, о том, как наука влияет на качество жизни. Образование
275
20 июля 2020 10:40
Он появится в рамках нацпроекта «Образование». Образование
313
18 июля 2020 21:05
Выдающийся ученый проработал в Политехе более 40 лет. Образование
964
Культура
20 июля 2020 19:23
Ему было 86 лет. Культура
281
20 июля 2020 15:17
Работа выставки, приуроченной к 70-летию художника, продлится до 3 августа 2020 года. Культура
353
20 июля 2020 10:58
В сказке в юмористической форме рассказывается о правилах поведения в туристической поездке и сызранских праздниках. Культура
347
Мир домашних животных
19 марта 2020 14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
3852
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1916
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1557
Мода
19 июля 2020 10:42Модные платья тренды 2020-2021
Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
286
4 июня 2020 15:45
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды. Мода
1373
8 мая 2020 18:59Военная обувь – особенности
Весьма разнообразна военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
875
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020 20:16
С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
7453
9 августа 2019 22:02
Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4719
28 мая 2019 15:03Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ. Самарско-Тольяттинская агломерация
2094
Самара - Город - курорт
7 июля 2020 09:02
Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта. Самара - Город - курорт
1700
6 июля 2020 15:13
На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами. Самара - Город - курорт
723
30 июня 2020 11:30
И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1150
Красота и стиль
14 июля 2020 11:07
Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил. Красота и стиль
502
8 июля 2020 08:18Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
630
15 июня 2020 22:49Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
732
Модные тендеции
13 февраля 2020 18:37Флористическая тэйп лента – особенности
Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1094
13 февраля 2020 15:27Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
659
30 декабря 2019 18:57Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
1006
Мир домашних животных
19 марта 2020 14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
3852
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1916
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1557
Современная медицина
6 июля 2020 14:45
В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
552
9 марта 2020 10:44Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1471
3 марта 2020 23:54Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства . Современная медицина
1435
Новости медицины
15 марта 2020 16:54
Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия. Новости медицины
2573
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
3450
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
1937
Видео
16 октября 2012 17:14
369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей. Социум
16052
23 ноября 2012 15:40
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации Здравоохранение
2352
29 ноября 2012 17:28
Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2434
4 декабря 2012 16:02
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2219
7 декабря 2012 15:48
Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн. Социум
3196
Контркультура
25 февраля 2020 11:52Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4205
7 февраля 2020 16:04Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками. Контркультура
1843
26 декабря 2019 09:47Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1301
Туризм в Самаре
2 июня 2020 08:10
Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
1884
12 апреля 2020 19:54Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2224
12 апреля 2020 10:12
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2247
Фоторепортажи
10 октября 2012 13:22
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
14614
11 октября 2012 12:59
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
26888
26 октября 2012 12:21
На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
31789
30 октября 2012 17:14
Не смотря на проливной дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
28264
31 октября 2012 17:56
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
25640
Мероприятия