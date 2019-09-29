Умер первый президент Крыма Юрий Мешков

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В начале сентября Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции. Позднее его доставили на родину, последние две недели он провел в больнице в подмосковном Красногорске.Юрий Мешков был избран президентом Республики Крым в феврале 1994 года и оставался на этой должности до весны 1995-го, когда Верховная рада отменила конституцию республики и создала Автономную Республику Крым. После этого политик переехал в Москву.Фото: соцсети