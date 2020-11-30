Умер основатель бренда "Б. Ю. Александров"

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Создатель бренда "Б. Ю. Александров", президент группы компаний "Ростагрокомплекс" Борис Александров умер на 74-м году жизни, передает ТАСС. Об этом сообщается на сайте Молочного союза России.

"Руководство и коллектив Союза, молочная отрасль, выражают глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Юрьевича Александрова родным, близким и коллективу покойного", - говорится в сообщении.

На сайте Союза отмечается, что Александров - единственный в России трижды лауреат премии "Предприниматель года" (за 2004, 2006, 2007 годы).

Борис Александров родился в 1947 году. Окончил Первый Московский мединститут и двадцать лет проработал врачом-терапевтом. "Росагроэкспорт" был основан в 1995 году. Выпуск глазированных сырков "Б. Ю. Александров" был запущен в 1996 году.

Фото: Владислав Шатило/РБК/ТАСС