Умер народный артист РСФСР Николай Губенко

Российский актер Николай Губенко умер на 79-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Московской городской думе Евгений Герасимов.
"Подтверждаю, умер. Он долго болел", - сказал Герасимов.
Как проинформировал на своей официальной странице в Twitter председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, о дате и месте прощания будет сообщено позже.
Народный артист РСФСР, основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» дебютировал в кино ролью в фильме «Застава Ильича» в 1964 году, передают "Известия"
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Дипломной работой стала главная роль в спектакле «Карьера Артура Уи» по Брехту. Губенко известен ролями в фильмах «Прошу слова» , «Они сражались за Родину», «Золотые ворота» и многим другим.
Фото: Валадимир Мусаэльян/ТАСС
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