Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

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На 77-м году жизни скончался актер и диктор Евгений Хорошевцев, передает РБК. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Евгений Александрович был народным артистом России, «голосом Кремля». Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — сообщил он.



Песков напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана. Как отметил пресс-секретарь, Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.



Евгений Хорошевцев родился в Москве в июле 1944 года. В возрасте девяти лет начал занимался в театральной студии В.В.Книппера Дома культуры им. Зуева. Спустя семь лет устроился на работу в Москонцерт. Получил актерское образование в молодежной театральной студии при Москонцерте. Затем окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе по специальности «режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и массовых представлений». Сыграл несколько ролей в кино.



С 1968 года — режиссер Всесоюзного радио. Совместно с диктором Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные 1 Мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции. Также на Всесоюзном радио после трансляции боя часов Спасской башни оповещал о начале программы «Время, события, люди».



С мая 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президента России. С 2007 года был диктором парадов Победы на Красной площади. Вместе с Анной Шатиловой вел торжественные марши в честь парада Красной армии 7 ноября 1941 года. С 2009 года был ведущим военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Хорошевцев имеет несколько званий и наград. В 1990 году ему присвоили почетное звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2001 году он удостоился звания Народный артист России. В 2010-м Хорошевцева наградили орденом Почета, а спустя четыре года — орденом Дружбы.





Фото: Андрей Епихин / ТАСС / РБК