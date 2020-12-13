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Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

13 декабря 2020 20:07
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Он совместно с Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные 1 Мая и годовщинам Октябрьской революции.

На 77-м году жизни скончался актер и диктор Евгений Хорошевцев, передает РБК. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Евгений Александрович был народным артистом России, «голосом Кремля». Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — сообщил он.

Песков напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана. Как отметил пресс-секретарь, Путин выразил соболезнования родным и близким артиста.

Евгений Хорошевцев родился в Москве в июле 1944 года. В возрасте девяти лет начал занимался в театральной студии В.В.Книппера Дома культуры им. Зуева. Спустя семь лет устроился на работу в Москонцерт. Получил актерское образование в молодежной театральной студии при Москонцерте. Затем окончил факультет эстрадного искусства в ГИТИСе по специальности «режиссер музыкального театра, режиссер эстрады и массовых представлений». Сыграл несколько ролей в кино.

С 1968 года — режиссер Всесоюзного радио. Совместно с диктором Юрием Левитаном вел праздничные демонстрации, посвященные 1 Мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции. Также на Всесоюзном радио после трансляции боя часов Спасской башни оповещал о начале программы «Время, события, люди».

С мая 2000 года работал диктором протокольных мероприятий президента России. С 2007 года был диктором парадов Победы на Красной площади. Вместе с Анной Шатиловой вел торжественные марши в честь парада Красной армии 7 ноября 1941 года. С 2009 года был ведущим военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Хорошевцев имеет несколько званий и наград. В 1990 году ему присвоили почетное звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2001 году он удостоился звания Народный артист России. В 2010-м Хорошевцева наградили орденом Почета, а спустя четыре года — орденом Дружбы.

 

Фото: Андрей Епихин / ТАСС / РБК

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Комментарии

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Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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