Умер 29-летний журналист Первого канала Денис Коновалов

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"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", - говорится в сообщении коллег журналиста.Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал кончину Коновалова большой утратой."Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев", - отметил Борисов.Причина смерти журналиста не сообщается.Фото: © Первый канал/РИА Новости